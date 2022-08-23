Украинцы во всем мире отметили день желто-синего флага. 23 августа наш флаг развевался во всех уголках планеты.

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Полярники подняли украинский флаг над Антарктидой

Зимовщики и зимовницы 27-й УАЭ торжественно подняли украинский флаг на флагштоке возле станции "Академик Вернадский". Этот флагшток исторический – именно на нем взвился наш флаг 6 февраля 1996 года, когда Великобритания передала станцию Украине.

Полярники рассказали, что теперь у станции есть два украинских флага – у входа и на скале у океана. Видео поднятия нашего флага над Антарктидой можно посмотреть по ссылке.

Гордимся, что украинский флаг развевается над Антарктикой! Что под ним мы проводим исследования, важные для всего человечества. Это невероятная гордость – делать науку мирового уровня под флагом Украины и прославлять свое государство. Спасибо нашим защитникам за эту возможность. Победим!

– сказал Юрий Отруба, глава 27-й УАЭ.

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