Под традиционные лозунги украинского сопротивления российским оккупантам сине-желтый флаг полетел вверх.

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В Авдеевской городской военно-гражданской администрации показали трогательные кадры.

Над Авдеевкой запустили украинский флаг: видео

Какая ситуация возле Авдеевки

На Авдеевском направлении оккупанты стреляют из артиллерии разных типов. Обстреливают районы возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Зализного.

Кроме того, враг нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Пытался наступать в направлении Песков и Невельского. Удачи не имел.

В целом оккупанты бросают силы на попытки захватить всю территорию Донецкой области. Кроме того, оккупанты пытаются удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановить боеспособность подразделений.

Следует помнить, что продолжаются авиационные и ракетные удары оккупантов по гражданским объектам на территории Украины. В Генштабе призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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