Вражеский беспилотник был сбит над Днепропетровщиной. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

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ВСУ работают

Валентин Резниченко лаконично сообщил о сбитии российского беспилотника.

Наши трудятся. Сбили над областью вражеский беспилотник. Слава нашим ВСУ,

– написал Резниченко.

Напомним, что по состоянию на утро 23 апреля россияне потеряли 183 беспилотника. Теперь, очевидно, цифра снова выросла.

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