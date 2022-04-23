Вражеский беспилотник был сбит над Днепропетровщиной. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
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ВСУ работают
Валентин Резниченко лаконично сообщил о сбитии российского беспилотника.
Наши трудятся. Сбили над областью вражеский беспилотник. Слава нашим ВСУ,
– написал Резниченко.
Напомним, что по состоянию на утро 23 апреля россияне потеряли 183 беспилотника. Теперь, очевидно, цифра снова выросла.
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