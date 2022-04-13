Киберцентр Альянса расположен в Таллинне, столице Эстонии. О торжественном поднятии украинского флага сообщили в твиттере организации, а также посол Украины в Эстонии Марианна Беца.

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Украинский флаг над киберцентром НАТО в Таллине

Посол Украины в Эстонии прокомментировала, что 13 апреля 2022 г. войдет в историю, как день, когда флаг нашего государства взвился около остальных стран-членов НАТО в честь того, чтобы поздравить Украину, как будущего члена CCDCOE.

Мы уверены, что Украина будет делать ценный вклад в кибербезопасность,

– добавила Беца.

В самом Центре также прокомментировали поднятие сине-желтого флага. Там подчеркнули, что Украина станет ценным участником CCDCOE при НАТО, когда победит в войне и начнет восстанавливаться.

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