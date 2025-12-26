Над Киевом зафиксировали БПЛА, но тревоги не было: что произошло

Вечером 26 декабря над Киевом зафиксировали беспилотник. Впрочем, на тот момент не было воздушной тревоги.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Что известно о БпЛА над Киевом?

Вечером в пятницу, 26 декабря, много мониторинговых ресурсов заявили о беспилотнике над столицей, но воздушной тревоги на тот момент не было.

Фиксируется цель над городом. Пожалуйста, будьте в укрытиях,

– подтвердил Ткаченко.

Впрочем, вскоре он заявил, что над столицей нет вражеских целей.