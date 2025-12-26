Над Києвом зафіксували БпЛА, але тривоги не було: що сталося

Увечері 26 грудня над Києвом зафіксували безпілотник. Втім, на той момент не було повітряної тривоги.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Дивіться також Окупанти тероризують Україну дронами, над Києвом фіксують БпЛА: де є небезпека удару

Що відомо про БпЛА над Києвом?

Увечері у п'ятницю, 26 грудня, багато моніторингових ресурсів заявили про безпілотник над столицею, але повітряної тривоги на той момент не було.

Фіксується ціль над містом. Будь ласка, будьте в укриттях,

– підтвердив Ткаченко.

Втім, невдовзі він заявив, що над столицею немає ворожих цілей. Крім того, про БпЛА курсом на Київ о 22:06 попереджали в Повітряних силах ЗСУ.

Телеграм-канали припустили, що над столицею міг пролітати розвідувальний дрон.

Російські атаки на Україну: що відомо?