Над Києвом зафіксували БпЛА, але тривоги не було: що сталося
- 26 грудня ввечері над Києвом був зафіксований безпілотник, але повітряної тривоги не оголошували.
- Тимур Ткаченко пізніше заявив, що над столицею немає ворожих цілей. Спочатку були попередження з боку Повітряних сил ЗСУ.
Увечері 26 грудня над Києвом зафіксували безпілотник. Втім, на той момент не було повітряної тривоги.
Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Що відомо про БпЛА над Києвом?
Увечері у п'ятницю, 26 грудня, багато моніторингових ресурсів заявили про безпілотник над столицею, але повітряної тривоги на той момент не було.
Фіксується ціль над містом. Будь ласка, будьте в укриттях,
– підтвердив Ткаченко.
Втім, невдовзі він заявив, що над столицею немає ворожих цілей. Крім того, про БпЛА курсом на Київ о 22:06 попереджали в Повітряних силах ЗСУ.
Телеграм-канали припустили, що над столицею міг пролітати розвідувальний дрон.
Російські атаки на Україну: що відомо?
Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що Росія все частіше почала працювати проти української логістики. З цього йдуть регулярні атаки по мостах на Одещині; по залізниці; по локомотивних депо тощо.
За словами Пехньо, Росія намагається ускладнити постачання ресурсів на фронт. Фактично Україна має кілька шляхів сполучень з країнами НАТО. А основним партнером, через якого йде постачання, – Польща. Ворог почав значно активніше працювати саме на цьому напрямку.
До слова, кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що впродовж минулої доби ворог обстрілював Куп'янщину. Наразі відомо про постраждалого 63-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу.