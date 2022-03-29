В то же время, когда спасатели достали из-под завалов здания ОВА тела 12 человек, Ким извинился за свою шутку. Он заявил, что, по предварительным данным, в здании было гораздо меньше людей, чем оказалось на самом деле.
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Я извиняюсь за утреннее видео. Очень верил, что не будет жертв. Шутка об айкосах – отстой,
– написал Ким.
На месте трагедии работают спасатели.
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