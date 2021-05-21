Присоединиться к флешмобу #RunForAlice #БіжуЗарадиАліси предлагает ряд украинских звезд. Например, Святослав Вакарчук, Женя Галич, Иван Леньо, Ирма Витовская, Маричка Падалко.

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Что известно о болезни Алисы

В Алисы диагностировали спинальную мышечную атрофию первого типа СМА1. Это одна из самых распространенных причин детской смертности от генетических болезней в мире. Эта болезнь поражает все мышцы. При тяжелой форме болезни ребенок может даже не дожить до 2 лет.

Однако шансы преодолеть СМА1 есть. Однако, чтобы спасти поломанный ген, требуется дорогостоящее лечение. Чем быстрее девочка его получит, тем больше у нее шансов стать здоровой.

Обратите внимание! В этой ситуации важна каждая гривна. Реквизиты: ПриватБанк – 4149 4391 0232 9996 (Шевчик Галина Викторовна), Monobank – 5375 4141 0823 2736 (Шевчик Галина Викторовна), ПУМБ – 4314 1401 0266 0575 (Шевчик Галина Викторовна). Ссылка на прямые реквизиты здесь.

Как будет происходить флешмоб

Мероприятие призвано не только собрать деньги на лечение для маленькой Алисы, но и в целом привлечь внимание к проблеме детей с СМА. В Украине их более 200 человек.

Как присоединиться к звездному флешмобу

выйти на пробежку и сделать селфи или снять видео,

опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #RunForAlice или #БіжуЗарадиАліси,

перечислить для Алисы любую доступную сумму,

передать эстафету спасения еще 5 людям, для того, чтобы марафон продолжился.

Актриса Ирма Витовская рассказала, что мама Алисы – фельдшер скорой помощи в Кривом Роге, а папа сотрудник ГСЧС. Он сапер и участник АТО, участвовал в гуманитарном разминировании Лисичанска и Славянска.

Родители Алисы всю жизнь спасают людей. Теперь спасения требует их дочь. Только задумайтесь: если 1 млн человек переведет всего по 67,5 грн – жизнь ребенка будет спасена. Звучит просто, но на деле все гораздо сложнее,

– отметила Витовская.

Заметим, что в 4-месячного Димы Свичинского была похожая ситуация. У мальчика диагностировали спинальную мышечную атрофию, преодолеть которую мог только самый дорогой в мире укол "Золгенсмой". Неравнодушные собрали более 2 миллионов долларов, поэтому ребенка удалось спасти.