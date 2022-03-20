Об этом рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире 24 канала.

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По его словам, многие страны по всему миру отказываются от российской нефти, и в РФ уже начинаются фактические проблемы, потому что с ней никто не хочет иметь дела.

Всему миру нужно 3 – 6 месяцев это продавить, и тогда Россия уже будет отказываться долгосрочно от компаний. РФ уже сама говорит, что те, кто до мая не вернется в Россию, то им на 10 лет запретят работать там,

– заявил Милованов.

По его мнению, нужно, чтобы эти компании не вернулись до мая, и тогда это будет серьезная изоляция не только на несколько месяцев, но и навсегда.

"Экономический анализ также показывает, что самые большие убытки для экономики РФ также будут через 3 – 6 месяцев. То есть, если мир продолжит накладывать санкции, то экономика неотвратимо будет иметь проблемы и потери", – подчеркнул эксперт.

Милованов добавил, что если это продлится всего пару месяцев, то экономика РФ может восстановиться. Поэтому здесь важно не терять бдительность и всем работать над тем, чтобы санкции были долгосрочными, уверен эксперт.

К слову, гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что к 2024 году Европа полностью откажется от газа, топлива, нефти и угля из РФ. И никому транзит уже не потребуется.

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