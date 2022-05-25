По его мнению, то, что Польша готовится к вероятному нападению, вполне правильно, поскольку 2022 показал, на что способна Россия. Также Дещица напомнил давнюю поговорку: "хочешь мира – готовься к войне".

К теме Дуда обвинил Германию в нарушении обещания по поставке танков

По словам Дещицы, Польша готовится "вполне серьезно". В частности, в стране обновили закон об обороне, увеличили бюджет на оборону и увеличили количество территориальной обороны. Также в настоящее время Польша производит закупку современных видов вооружения для армии.

То, что Польша серьезно готовится – это серьезно, и я думаю, они правильно поступают. Потому что существует старинная поговорка: хочешь миру – готовься к войне. И если Польша видит, до чего может довести эта агрессивная политика России в Украине, то вполне пора готовиться к тому, чтобы это не произошло в Польше. Чтобы не было подобных Буч, Ирпеней и Гостомелей в Польше. Поэтому они вполне серьезно готовятся к этому...,

– рассказал Дещица.

Действительно ли Россия может напасть на Польшу

По мнению посла, Россия может напасть на Польшу. Это может быть и из-за погрешности, и из-за какого-то эмоционального решения.

Нападет ли Россия на Польшу – этот вопрос нужно задавать России, но это вполне возможно. Россия обстреливает Львов или Яворов, расположенный в нескольких десятках километров от Польши, и вполне возможно, что эти ракеты могут улететь на 20 километров в сторону Запада. А это уже будет территория Польши,

– сказал Дещица.

Он отметил, что Киев россияне обстреливают тогда, когда там находятся делегации других государств. По мнению посла Украины в Польше, Россия может атаковать Польшу, если та сделает какие-то "оскорбительные" для страны-агрессорки заявления.

Это может произойти и в случае, если Польша сделает какие-либо заявления и тогда Россия может пробовать его обстреливать. Не надо этого бояться, нужно к этому готовиться и нужно быть готовыми предоставить такой же крепкий отпор России, как это сделала Украина.

– сказал посол.

Также он отметил, что никто не знает, будет ли Беларусь использована как плацдарм для нападения на Польшу. Он вспомнил ситуацию с так называемыми мигрантами, пытавшимися прорвать белорусско-польскую границу осенью 2021 года.

Происходящее на польско-белорусской границе осенью прошлого года – это была своеобразная атака, подготовленная белорусскими и российскими спецслужбами против Польши. Если бы тогда Польша позволила этим так называемым мигрантам и впустила бы их на свою территорию, неизвестно, была бы стабильна ситуация в Польше, не расшатали бы ее, не были ли это диверсионные группы, которые расшатывали ситуацию внутри,

– сказал Дещица.

Что думает на этот счет президент Польши

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказал предположение , что вряд ли Россия или любая страна решится напасть на страну НАТО, соответственно, и на Польшу.

Но он отметил, что такая угроза действительно существует. Поэтому он напомнил, что в Польше более 10 тысяч мощных солдат из крупнейшей армии мира, с мощным вооружением. Эти военные обладают опытом боевых действий. Также в стране есть американская инфраструктура, тяжелое вооружение, ПВО, благодаря которому часть территории страны уже защищена американскими системами Patriot.

Дуда подчеркнул, что если на Польшу или другого члена НАТО кто-то нападет, то реакция Альянса будет мгновенной и решительной.

Почему Запад начал продвигать нарративы о заморозке войны России против Украины: смотрите видео