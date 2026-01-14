Если есть бронь, обязательно ли проходить ВВК: ответ адвоката
- Прохождение ВВК является обязательным только при наличии официального направления от ТЦК и СП.
- Военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием не направляются на ВВК во время действия этой отсрочки.
Бывают случаи, что работодатель просит работника пройти ВВК для перебронирования. Впрочем, такое требование не всегда законно.
Единственное легитимное условие для продолжения бронирования – отсутствие нарушений правил воинского учета и не находиться в розыске. Об этом говорит адвокат Наталья Нюня, передает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".
Обязательно ли проходить ВВК при наличии брони?
По словам специалиста, прохождение ВВК является обязательным только при наличии официального направления от ТЦК и СП. Устные просьбы, звонки или сообщения юридической силы не имеют.
Она отмечает, что военнообязанный не вынужден самостоятельно приходить в военкомат без повестки.
Адвокат ссылается на постановление Кабмина №560, которое подтверждает: военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием не направляются на ВВК во время действия этой отсрочки.
Наталья Нюня предупредила что, добровольное посещение ТЦК и СП без направления может привести к административной ответственности. Все из-за неправильной трактовки законодательства военкоматами.
Так, она пересказала историю из собственной практики. Тернополянин имел действующее бронирование на год и ранее не проходил военно-врачебную комиссию. Когда пришло время перебронироваться, его работодатель попросил явиться в ТЦК и СП для обновления воинского учета и прохождения ВВК. Мужчина добровольно пришел, но направление от ТЦК ему не вручали, как это предусмотрено законом. Работники центра через Резерв+ "оформили комиссию и в тот же день подали его в розыск, мотивируя это тем, что он якобы не проходил ВВК последние 5 лет, хотя бронирование было действующим и данные в Резерв+ загружены вовремя. Теперь адвокат готовит иск для обжалования постановления о нарушении правил воинского учета.
Последние новости о мобилизации в Украине
- Многодетный отец может оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+ или в ЦНАПе, подав заявление и пакет документов. При наличии должным образом оформленной отсрочки многодетный отец не подлежит мобилизации, но без нее могут мобилизовать.
- В сети распространялась ложная информация об изменениях в процессе мобилизации, в частности об автоматическом считывании номеров автомобилей фигурантов "Оберега".
- Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней с 3 февраля до 4 мая 2026 года. За продление военного положения проголосовали 333 депутата, а решение о мобилизации поддержали 312 нардепов.