Якщо є бронь, чи обов'язково проходити ВЛК: відповідь адвоката

Трапляються випадки, що роботодавець просить працівника пройти ВЛК задля перебронювання. Утім, така вимога не завжди законна.

Єдина легітимна умова для продовження бронювання – відсутність порушень правил військового обліку та не перебувати у розшуку. Про це каже адвокатка Наталія Нюня, передає 24 Канал із посиланням на "20 хвилин".

Чи обов'язково проходити ВЛК при наявності броні?

За словами фахівчині, проходження ВЛК є обов'язковим тільки за наявності офіційного направлення від ТЦК та СП. Усні прохання, дзвінки або повідомлення юридичної сили не мають.

Вона наголошує, що військовозобов'язаний не змушений самостійно приходити до військкомату без повістки.

Адвокатка посилається на постанову Кабміну №560, яка підтверджує: військовозобов'язані з чинною відстрочкою або бронюванням не направляються на ВЛК під час дії цієї відстрочки.

Наталія Нюня попередила що, добровільне відвідування ТЦК та СП без направлення може призвести до адміністративної відповідальності. Усе через неправильне трактування законодавства військкоматами.

Так, вона переповіла історію з власної практики. Тернополянин мав чинне бронювання на рік і раніше не проходив військово-лікарську комісію. Коли прийшов час перебронюватися, його роботодавець попросив з'явитися до ТЦК та СП для оновлення військового обліку та проходження ВЛК. Чоловік добровільно прийшов, але направлення від ТЦК йому не вручали, як це передбачено законом. Працівники центру через Резерв+»оформили комісію і того ж дня подали його до розшуку, мотивуючи це тим, що він нібито не проходив ВЛК останні 5 років, хоча бронювання було чинним і дані в Резерв+ завантажені вчасно. Тепер адвокатка готує позов для оскарження постанови про порушення правил військового обліку.

