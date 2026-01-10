Зокрема, поширювалася інформація, буцімто, камери на вулицях автоматично зчитуватимуть номера автівок військовозобов'язаних, передає 24 Канал.

Що кажуть у Міноборони?

Мовляв, якщо власник авто фігурує в базі "Оберіг", то про це сигналізуватимуть найближчому патрулю.

Джерела 24 Каналу у Міноборони спростували написане у мережі.

Вони наголосили: повідомлення про те, що "камери автоматично зчитують номери машин, а якщо власник фігурує в базі “Оберіг”, система миттєво передає сигнал найближчому екіпажу" не відповідають дійсності.

Нагадаємо, що очільник Офісу Президента наголосив на двох серйозних проблемах, які впливають на боєздатність ЗСУ: корупції в ТЦК та самовільного залишення військових частин (СЗЧ).

За словами Кирила Буданова, з цього приводу провели розширену нараду за участю керівництва Генштабу, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та правоохоронних органів. Буданов наголосив, що зловживання посадою і порушення військової дисципліни є неприпустимими. Наразі ситуацію детально аналізують на всіх рівнях. Найближчим часом мають підготувати чіткі й ефективні рішення, щоб повністю усунути ці проблеми.

