В частности, распространялась информация, что якобы, камеры на улицах автоматически будут считывать номера автомобилей военнообязанных, передает 24 Канал.

Смотрите также СМИ сообщали, что ТЦК больше не смогут останавливать авто и стоять на блокпостах: правда ли это

Что говорят в Минобороны?

Мол, если владелец авто фигурирует в базе "Оберег", то об этом будут сигнализировать ближайшему патрулю.

Источники 24 Канала в Минобороны опровергли написанное в сети.

Они отметили: сообщения о том, что "камеры автоматически считывают номера машин, а если владелец фигурирует в базе “Оберег”, система мгновенно передает сигнал ближайшему экипажу" не соответствуют действительности.

Напомним, что глава Офиса Президента отметил две серьезные проблемы, которые влияют на боеспособность ВСУ: коррупции в ТЦК и самовольного оставления воинских частей (СЗЧ).

По словам Кирилла Буданова, по этому поводу провели расширенное совещание с участием руководства Генштаба, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Буданов отметил, что злоупотребление должностью и нарушение воинской дисциплины недопустимы. Сейчас ситуацию детально анализируют на всех уровнях. В ближайшее время должны подготовить четкие и эффективные решения, чтобы полностью устранить эти проблемы.

Последние новости о мобилизации в Украине