Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он также отметил, что для того, чтобы подтвердить то или иное оружие, из которого поразили аэродром в Саках, нужно проследить за следующими "хлопками".

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По словам специалиста, версия об использовании системы "Гром" имеет право на существование, потому что иногда наш оборонно-промышленный комплекс умеет делать чудеса.

Из какого оружия ударили по аэродрому россии в Новофедоровке

"Если вдруг у нас появились снаряды к комплексу "Ольха", которые выстреляли еще в начале войны, то, возможно, у нас была возможность сделать более сложные ракеты", – говорит он.

По словам Ивана Киричевского, признавать это достаточно опасно, ведь оккупанты неоднократно били по заводам нашего оборонпрома.

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"Почему, по состоянию на сейчас, версия с системой "Гром" ("Сапсан"), выглядит так убедительно. Американские СМИ говорят о диверсии или украинской спецоперации и это очень приятно слышать, ведь наши ССО показывали высший пилотаж и при более тяжелых условиях", – говорит Киричевский.

Однако добавляет, что самими лишь диверсантами уничтожить авиационный полк и повредить аэродром – слишком фантастично.

Как отмечает военный эксперт, версия ISW относительно удара модифицированным "Нептуном" является сложной, ведь нужно изготавливать новую ракету и менять систему наведения.

Иван Киричевский военный эксперт Получение ракет ATACMS тоже может быть рабочей версией, ведь Алексей Данилов и другие говорили, что в случае получения Украиной таких ракет, никто не будет озвучивать это публично, а первыми узнают об этом россияне.

На аэродроме во временно оккупированном Крыму (Новофедоровка) сгорели самолеты

Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным рассказал, сколько воздушных судов было на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Он отметил, что там хранились:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР;

6 вертолетов;

1 Ил-76.

В то же время советник главы ОП добавил, что располагает видео, на котором можно увидеть уничтоженные вражеские самолеты. На материалах, по его словам, можно рассмотреть по меньшей мере два "приземленных" Су-24. Но мы даже не подозревали, что все будет гораздо масштабнее.

Подробнее о возможном оружии, которым ударили по аэродрому Новофедоровки: смотрите видео