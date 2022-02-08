Такое мнение высказал в эфире 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский. Он назвал Путина уродом и призвал быть жестче по отношению к нему.

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К слову, Владимир Зеленский отреагировал на дерзкую фразу президента России также во время пресс-конференции с Макроном.

Я смотрел пресс-конференцию. Мне хотелось, чтобы Зеленский жестче ответил на хамство этого урода. Наверное, он (Зеленский – 24 канал) просто дипломатичный человек. Андрей Пионтковский Российский публицист

Пионтковский: Это вариант Каддафи

Он также считает, что фраза "терпи, моя красавица" – это вариант Муамара Каддафи. "Ему тоже пришлось примерно 15 минут терпеть. Очень неосторожно высказался Путин", – подытожил Пионтковский.

Справка. Режим Муаммара Каддафи повалили более 10 лет назад с помощью восстания. Каддафи тогда убили.

Эфир Романа Цимбалюка и Андрея Пионтковского на 24 канале: смотрите видео

Дерзкие слова Путина о "красавице": главное

Путин позволил себе сравнить Украину с "красавицей", которой надо "терпеть", когда говорили о минских соглашениях. К слову, Кремль настаивает на собственной интерпретации этого документа.

В Кремле потом принялись объяснять слова президента России.

Владимир Зеленский уже 8 февраля ответил. Он согласился, что Украина – красавица, однако она точно не принадлежит Путину.

Зеленский отреагировал на дерзкие слова Путина: смотрите видео