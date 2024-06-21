В Киеве женщине в возрасте 60 лет сообщили о подозрении за надругательство над могилами защитников Украины. По информации Печерской окружной прокуратуры, она задержана за совершение этого правонарушения из хулиганских побуждений.
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Надругательство над могилами погибших защитников: задержанной женщине объявили подозрение
Женщине, которая совершила надругательство над могилами защитников Украины, было сообщено о подозрении. По информации от прокуратуры, 60-летней женщине предъявлено обвинение в хулиганстве.