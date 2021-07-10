Некоторых целей должны были достичь только в 2021 году. При этом деньги насчитали в 2020.

Кстати Несмотря на убытки компании: правление "Нафтогаза" получило 610 миллионов вознаграждения в 2021 году

За что чиновники получали премии

В отчете о вознаграждении членов всплыло, что значительную часть вознаграждения члены правления "Нафтогаза" получили за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом" в 2018 году.

Однако аналитики обратили внимание, что премии Отто Ватерландера и Петера ван Дрила не были связаны с арбитражем в Стокгольме, поскольку они тогда не работали "Нафтогазе".

Годовой бонус

Эксперты не поняли, за что чиновникам выплатили "годовой бонус за 2020 год". Его сумма составила 81,8 миллиона гривен.

Премии, несмотря на убытки

Ранее отмечалось, что у "Нафтогаза" за 2020 год – 19 миллиардов гривен убытков. Однако руководству компании перечислили более 610 миллионов гривен премий и других выплат.

Больше всего получил тогдашний председатель правления Андрей Коболев – 347 миллионов гривен.