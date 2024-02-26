Об этом председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил во время конференции "Зроблено в Україні". Что об этом известно, рассказываем в материале.

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Мы будем делать все возможно, чтобы развивать производство товаров для нужд группы "Нафтогаз" в Украине. Компании нашей группы получают огромное удовольствие каждый раз, когда через справедливый тендер в системе "Prozorro" побеждает именно украинская компания,

– рассказал Чернышов.

Он добавил, что "Нафтогаз" поддерживает изменения в систему закупок, которые будут способствовать развитию украинских производителей.

Мы делаем все для того, чтобы поддержать украинских производителей. В частности, наши предложения от группы "Нафтогаз" в проект закона, который касается улучшения технологии и системы закупок, также должны привести к определенному учету локализации и роста качества товаров украинского производства, которые поставляются "Нафтогазу",

– подчеркнул Чернышев.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", обнародованным на конференции "Зроблено в Україні", уровень проникновения импорта в закупки компаний группы сейчас составляет от 10% до 35%.

Как сообщалось, открывая конференцию "Сделано в Украине", президент Владимир Зеленский объявил о новой государственной экономической политике, приоритетом которой будет максимальное содействие росту украинского промышленного производства и рост локализации в публичных закупках.