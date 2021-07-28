Платил за все, конечно же, обычный украинец. Просто не в платежке, которую отчасти могли компенсировать субсидии, а другим способом. Накопленный долг оказался неподъёмным, дефицит бюджета задушил экономику и мы увидели стремительную девальвацию гривны и инфляцию. Вот так и заплатили.

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Или мы не про темные времена Януковича? Что происходит сейчас?

Разница в ценах газа для населения и промышленности уже в 2 раза и "Нафтогаз" жалуется, что снова тот самый олигарх, которому, к тому же, парламент недавно простил около миллиарда долларов, покупает газ по цене как для населения и продает его промышленности. Приехали. Еще и глава "Нафтогаза" уверяет, что компания в убытках (хотя последнее утверждение весьма и весьма сомнительно). Да, "Нафтогаз" еще не превратился в черную дыру. Да, пока еще он не требует дотаций. Но лиха беда начала.

Ключевое

На рынок газа снова вернулась коррупция, и снова олигархи могут зарабатывать на разнице цен для населения и рыночной. Причина? Старая как мир – популизм. Цены на газ в этом году стремительно растут. На европейских биржах. Хорошая новость для простого украинца – этот рост он не почувствует сейчас. Тарифы в этом году не изменятся. Плохая новость – ну, вы все поняли.

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Почему тарифы не изменятся, несмотря на резкий рост рыночных цен на газ?

Потому что "Нафтогаз" зафиксировал цену, переведя всех потребителей на годовой тариф. Причем речь идет не только о тех клиентах, что подписали контракты непосредственно с "Нафтогазом". Речь идет и о большинстве потребителей Украины, около 70%, которые обслуживаются газ сбытами Фирташа. Почему? Потому что с компанией Фирташа тоже подписан договор о годовом тарифе. И что делает с газом компания Фирташа? Ответ правильный. "Нафтогаз" уже вовсю жалуется, что продает его на рынке промышленности, где цены в два раза выше.

А кто-то ожидал от компании олигарха что-то другое? Казалось бы, "Нафтогаз" должен был бы разорвать такой контракт. По которому он себе в убыток продает большую часть газа. В убыток, потому что мог бы продать по цене в два раза больше. И даже повод есть. Санкции против Фирташа. Но вот ведь загвоздка. Мы же помним про популизм. Если Нафтогаз это сделает, то глава "Нафтогаза" столкнется с гневом если не господним, то президентским. Ведь тогда 70% населения будет вынуждено перейти на рыночные цены. А это означает рост в два раза. А мы же помним, что у нас очень социальное государство. Популизм.

Вы скажете, ну так пусть клиенты Фирташа пойдут в "Нафтогаз" и подпишут контракты с ним. И будете правы. Но мы же говорим о людях, которые скорее пойдут бурчать на кухню или следовать за политиками на митинги, чем задумаются и подпишут контракт. Тут же в телевизоре вспомнят про бабушку, у которой нет сил кликнуть на сайте, и которую злобные либералы приговорили к голодной смерти. В общем, не вариант. Потому что популизм.

Годовой тариф был хорошим изобретением

Когда "Нафтогаз" контрактует газ по низкой летней цене. И получает потом оплаты за этот газ от населения. Но это уже не имеет ничего общего с рынком, когда "Нафтогаз" продает добытый ими газ в два раза ниже рынка. И продает его, в том числе и олигархам. Это уже те самые старые добрые времена.

При этом независимые компании, добывающие газ в Украине, продают его по рынку. И у них есть ресурс инвестировать в рост добычи. При этом компании одного и того же олигарха могут добывать газ в Украине и продавать его по рынку и одновременно получать газ от "Нафтогаза" по льготной цене. А у "Нафтогаза" почему-то добыча не растет. Почему же… Хм….

Деолиграхизация на марше…

А впереди? А впереди у нас трехлетний тариф…. Как раз до выборов. А потом хоть трава не расти.