"Нафтогаз" может начать взыскание долга с "Газпрома" уже в апреле

НАК "Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания с российского газового монополиста "Газпрома" долга в сумме 2,6 миллиарда долларов на выполнение решения Стокгольмского арбитража.

Об этом рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"(Процесс обращения в суды) может начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их", – сказал Витренко.

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По словам коммерческого директора "Нафтогаза", процесс взыскания может длиться до полугода. В то же время "Нафтогаз" рассчитывает на добросовестное выполнение "Газпромом" решения арбитража уже в ближайшее время.

При этом Витренко уточнил, что "Газпром" пока не подал апелляцию на решение арбитража относительно транзитного соглашения.

"С юридической точки зрения, даже если бы они уже подали апелляцию, она не останавливает выполнение решения арбитражного трибунала. То есть они должны заплатить нам эти деньги, а потом ждать полтора года, пока их апелляция будет рассмотрена и принято соответствующее решение", – рассказал коммерческий директор "Нафтогаза".

В частности, он не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража, который обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.