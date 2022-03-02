Такое мнение высказал в эфире 24 канала единственный украинский журналист, аккредитованный в России Роман Цимбалюк. По его словам, российские граждане не тупые, то есть количество тупых в каждом обществе примерно одинаковое.

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"Именно потому, когда они (пленные российские военные – 24 канал) рассказывают, что не знали, куда едут – то нагло лгут", – подчеркнул журналист.

Все все знают

По словам Цимбалюка, на пропагандистском телевидении откровенно рассказывают, что Россия занимается в Украине "зачисткой". В эфирах говорится о планах "зачистить" Харьков, Мариуполь. Кроме того, пропагандисты говорят, что хотят "лечить" украинский народ.

"Поэтому они сюда приехали совершенно сознательно – убивать граждан. Все знают, куда поехали – не знают почему и что здесь делают, но это другое. И рассказ о том, что они чего-то не знали, по моему большому убеждению, просто глупость, или ложь", – подытожил журналист.

Не гордые россияне

Также Цимбалюк добавил, что помнит парады на Красной площади, где военные России пытаются казаться грозными и гордыми. Однако, как отметил журналист, как только они попадают в плен – все это куда-то исчезает.

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