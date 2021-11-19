Всё началось 13 ноября, когда обе стороны обвинили друг друга в провокациях и атаках на разных участках армяно-азербайджанской границы. Обе стороны заявляли, что производятся обстрелы позиций и что огонь противника был подавлен ответными действиями. Так продолжалось до полудня 16 ноября.

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Азербайджан заявил о наступлении Армении

Минобороны Азербайджана заявило о том, что армянские военные начали наступление на участке границы в Кельбаджарском и Лачинском районах. Эти регионы, по результатам прошлогодней войны, перешли Азербайджану.

В тот же день Азербайджан объявил о первых жертвах этого конфликта. В свою очередь Минобороны Армении заявило, что новое противостояние спровоцировал именно Азербайджан.

Уже на следующий день Армения заявила, что в плен попали 13 армянских солдат, а также что была потеряна связь еще с 24 военнослужащими и их судьба неизвестна. В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о 7 убитых и 10 раненых.

И во время всей этой бойни Армения пыталась заручиться поддержкой России, а Азербайджан контактировал с Турцией. И здесь разворачивается интересная драма.

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Армения обратилась к России

Еще 16 ноября секретарь совета безопасности Армении обратился к России, чтобы та защитила их в рамках Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В тот же день премьер Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину.

Параллельно, азербайджанская сторона обсудила кризис с Турцией и заручилась их поддержкой. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

И вот уже на следующий день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прямо заявил – Анкара всегда будет на стороне Баку, а действия Армении – террористический акт.

Россия же ограничилась уговорами остановить конфликт. Пока это временно удалось. Но армянская оппозиция вдруг разразилась критикой в адрес Пашиняна, заявив, что тот спелся с президентом Азербайджана Алиевым и действует в согласии с ним.

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По словам оппозиции, накануне нового столкновения, Пашинян позволил Азербайджану возвести блокпосты на одной из армянских дорог.

Кроме того, армянские дипломаты заявляют, что Баку требует от Армении полностью признать территориальную целостность Азербайджана. А это значит, что Армения должна окончательно отказаться от всех претензий на Нагорный Карабах.

Россия не поможет Еревану

Напомню, в результате войны Азербайджан вернул контроль только над частью Карабаха, где в основном проживают азербайджанцы, но теперь они хотят забрать его полностью, включая территории с армянами.

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Армения отдавать эти территории не хочет, но похоже, придется. Дело в том, что никакая Россия Еревану не поможет, ведь Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию, согласно которой у этих двух стран фактически одна армия. А против Турции Россия точно не попрет.

Поэтому новое обострение это еще одна попытка Азербайджана вернуть себе все их оккупированные территории. На этом история точно не закончилась.