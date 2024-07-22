Церемония награждения победителей рейтинга состоялась 17 июля на HR Wisdom Summit в Киеве.

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Рейтинг охватывал 50 крупнейших работодателей, победителей которого определяло экспертное жюри, и специальных номинаций, лидеров которых определяла редколлегия журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и делового портала Delo.ua.

В десятку крупнейших работодателей Украины также вошли:

Новая почта;

Группа ДТЭК;

Kernel;

Киевстар;

"Филип Моррис в Украине";

ПУМБ;

"АрселорМиттал Кривой Рог";

МХП;

"Астарта-Киев".

Критериями оценки участников специальных номинаций стали масштабность проекта, наличие дополнительных условий для благополучия и безопасности персонала, образовательная составляющая проекта и инновационность.

Темой нынешнего HR Wisdom Summit стали "Места силы. Трансформация рабочей среды в место силы и роста". HRD топовых украинских компаний поделились лучшими практиками удержания и развития команды, найма талантов и создания рабочей среды, которая будет поддерживать каждого члена команды. Саммит собрал более 25 выступающих и 300 участников.

Как Группа Метинвест поддерживает ветеранов

Директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест Олег Давыденко принял участие в панели "Роль работодателя в адаптации, реинтеграции и социализации ветеранов", состоявшейся после награждения победителей спецноминаций. Также на эту тему высказались представители Райффайзен Банка, компаний "Астарта-Киев", Nestlé и волонтерского проекта "Як ти, брате?".

По словам Олега Давыденко, работа с ветеранами в Метинвесте начинается еще во время мобилизации сотрудников, с которыми постоянно поддерживают связь. Когда ветераны возвращаются к работе, компания работает не только с ними, но и с их семьями.



Директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест Олег Давыденко / Фото Метинвеста

Перед тем, как начинать программы поддержки бывших военных, Метинвест провел опрос ветеранов, чтобы узнать, какая именно помощь им нужна. И выяснил, что для ветеранов важно, что коллеги с ними общаются во время военной службы.

Коллектив должен быть готовым к общению, когда сотрудник мобилизован и когда он возвращается. Вовлеченность крайне важна. Это может сделать руководитель – пообщаться, объяснить. Поэтому здесь очень эмпатическая история, когда сначала ветеран проходит через человека, а дальше – уже через процедуры,

– объяснил Олег Давыденко.

Он добавил, что компания делает акцент на двух основных направлениях – социальной адаптации ветеранов, в частности, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в частности обучении и переквалификации. Например, желание получить высшее образование в университете Метинвест Политехника в этом году выразило более 15 ветеранов.

Директор по корпоративным коммуникациям Метинвеста отметил, что к работе на предприятия компании вернулось около тысячи ветеранов. И добавил, что Метинвест готов трудоустраивать всех ветеранов, для которых в компании есть 4 тысячи вакансий.