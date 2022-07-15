Вспомнил о таких Героях и президент в обращении за 14 июля. Он вручил ордена "Золотая Звезда" украинским защитникам и родным военнослужащих, удостоенных звания Героя Украины, сообщает 24 канал.

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С 24 февраля 157 украинцев получили звание Героя

Зеленский сообщил, что с утра 14 июля на церемонии в Киеве он наградил наших защитников, которым присвоили звание Героя Украины. Ордена "Золотая Звезда" он вручил нашим воинам, а также родным тех воинов, которые удостоены звания Героя посмертно.

Всего за время полномасштабной войны с 24 февраля звание Героя уже 157 украинцев, в том числе 75 посмертно. Государственными наградами отметили более 23 тысяч наших защитников и защитниц, более 3,5 тысяч – посмертно.

Сотни тысяч наших воинов ежедневно и каждую ночь сдерживают русское нашествие. Украинцы вносят один из самых весомых вкладов в истории в борьбу против терроризма. И мы благодарны всем, кто нам помогает, – сказал президент.

Зеленский наградил:

капитана Василия Боечко

майора Кирилла Вереса

капитана Романа Дрогомирецкого

майора Николая Любарца

командира мотопехотной роты, старшего лейтенанта Артура Кравченко

заместителя командующего войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, бригадного генерала Дмитрия Красильникова

капитана Юрия Михайлюка

капитана Сергея Пономаренко

подполковника Виталия Савича

подполковника Сергея Старченко.

Посмертно президент вручил награды родным Героев:

полковника Игоря Бедзая

командира танковой роты, старшего лейтенанта Максима Билоконя

полковника Валерия Гудзя

майора Андрея Люташина.

Что еще говорил президент в обращении

Зеленский вспомнил о зверском ударе россии по центру Винницы 14 июля. Он подчеркнул, что для российских преступлений в Украине должен быть создан трибунал, чтобы агрессор отвечал за все совершенные преступления. По его словам, россия показывает изрядную дерзость, которую невозможно сравнить с какими-либо другими террористами. Ведь мир еще не успел обсудить и дать надлежащую оценку предыдущим преступлениям, а она уже делает новые.

Президент также в обращении назвал имена людей, без вести пропавших после вражеского "прилета" в Виннице. Он сообщил, что в списках пропавших без вести до сих пор насчитываются десятки человек. Одна из российских ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед", внутри которого на момент попадания были люди.

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