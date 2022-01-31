Кого нагородили за окупацію Криму

Знайдено докази, які підтверджують, що весь особовий склад авіабази 70-57 був нагороджений медалями "За повернення (а насправді окупацію) Криму". Наприклад, отримав таку нагороду матрос авіабази Олександр Чеботарьов, який у 2013 – 2014 роках проходив тут строкову службу.

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У своїх профілях в соцмережах він опублікував фото медалі та нагородне посвідчення до неї. Після демобілізації працює в міністерстві надзвичайних ситуацій Росії.

Важливо! Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm опублікувала цю інформацію у 2019 році. Журналісти нагадують про ці факти, аби українці не забували про дії країни-агресора та її "героїв".



Нагорода за окупацію Криму / Фото надане InformNapalm

Нагородні посвідчення до медалей за окупацію Криму військовикам авіабази підписував її командир – полковник Степанов Анатолій Євгенович.

Що відомо про Степанова

Народився у 1967 році в Петропавловськ-Камчатському, що у Росії. Нині мешкає по місцю дислокації авіабази – село міського типу Кача, тимчасово окупований Крим.

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Анатолій Степанов – військовий льотчик-інструктор 1 класу, випускник Оренбурзького вищого військового авіаційного училища льотчиків та Санкт-Петербурзької військово-морської академії. Освоїв 7 типів літаків, має понад 800 годин польотів.

Також він є фігурантом низки судових розглядів. Зокрема, у 2015 році його судив військовий суд за перевищення повноважень і завдання збитків на понад 15 мільйонів рублів. Також він програв кілька судів, коли військовослужбовці позивалися до нього через невиплату "підйомних".

У червні 2014 року авіабаза 70-57 була переформована. Зараз Анатолій Степанов – командир окремого змішаного авіаційного полку морської авіації Чорноморського флоту.

Звертаємо увагу держструктур України. Полковника Анатолія Степанова на цей час немає в переліках військових службових осіб командного складу збройних сил Росії, яким Головною військовою прокуратурою України повідомлено про підозру. Просимо вважати цей матеріал повідомленням про злочин проти України і оголосити Степанову підозру.

Брат – зрадник України

До речі, за даними сайту "Миротворець", його брат – Степанов Олег Євгенович – до окупації Криму служив у Військово-морських силах України та перейшов на бік окупанта, зрадивши присязі.



Брати Степанови / Фото надане InformNapalm

На початку 2019 року профіль Олега Степанова в соцмережах зачистили від фотодоказів, які свідчать про службу в Збройних силах України до війни, а також фотодоказів участі в захопленні Криму і медалі за окупацію.

Ймовірно, Олег Степанов злякався, що доведеться відповідати за скоєне і видалив фото. Проте у нас всі фотодокази збережено і відповідати Степанов та інші фігуранти наших розслідувань обов'язково будуть.