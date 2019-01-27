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      Наиболее цифровой кандидат. "ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты

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      "ВОЛЯ" выдвинула Юрия Деревянко в президенты
      "ВОЛЯ" выдвинула Юрия Деревянко в президенты / derevyanko.io

      На XVII Внеочередном Съезде партии "ВОЛЯ" Юрия Деревянко выдвинули в кандидаты в Президенты Украины. В мероприятии приняли участие 1100 человек со всей Украины.

      Мораторий на проверки бизнеса до проведения либеральной налоговой реформы, растаможка авто за 10%, право на защиту с помощью огнестрельного оружия, 50% женщин – во власть, ориентация на цифровую экономику и IT-сектор, перевод всех государственных реестров на систему блокчейн, возвращение гастарбайтеров, бесплатный Интернет по всей Украине, сохранение окружающей среды и защита животных – с такими идеями Деревянко выдвинули в кандидаты в Президенты Украины.

      Голосование проходило с помощью электронной системы. Перед этим на сцене появилась голограмма Юрия Деревянко, которая сообщила: "Мне приснился Стив Джобс, который мне сказал: Ты должен идти, зайти в каждый их смартфон, получить лайк и вы все победите. Дай людям цифровое государство! Пусть люди живут свободно!".

      "Нужно дать людям новые возможности – использовать цифровые технологии – зайти в каждый смартфон, разорвать монополию телеканалов, объединиться, получить победу. И тогда совместными усилиями мы сможем поставить страну на ноги", – убежден кандидат в Президенты.

      Деревянко идет в Президенты с четким планом действий, как разрушить существующую олигархическую систему и быстро заменить новой: забрать у олигархов монополии на экономику, СМИ, формирование власти, политику, и дать людям новые возможности.

      Он заявил, что имеет экономическую программу – неоэкономику, стратегию победы в войне и возвращения территорий, а также четкий механизм контроля власти людьми.


      "ВОЛЯ" выдвинула Юрия Деревянко в президенты

      Программа Юрия Деревянко в экономике предусматривает:
      1. Ликвидацию искусственных монополий и гражданский контроль над естественными монополиями.

      2. Новую налоговую либеральную систему:

      – уменьшение НДС с 20% до 15%;
      – все налоги на заработную плату – не более 20%. Это означает, что НДФЛ с 18% до 10%, а ЕСВ: с 22% уменьшается до 17 (в общий пенсионный фонд) + 5% в персональный накопительный пенсионный счет (при этом единый социальный взнос не превышает размер средней пенсии);
      – в 3-4 раза сократить количество разрешительных документов, а также численность госслужащих;
      – введение моратория на проверки малого и среднего бизнеса до принятия либерального налогового законодательства
      – 10% – единственное правило растаможки для всех авто,
      – легализация всех видов предпринимательской деятельности, в том числе обращения рынка криптовалют с нулевой ставкой налогообложения прибыли на 10 лет (соответствующий законопроект Юрий Деревянко уже зарегистрировал).

      "Это создаст лучшие налоговые и инвестиционные условия. Как следствие – достойные зарплаты, и возможность жить здесь в стране, а также даст возможность нашим работникам вернуться, приобрести доступное авто и жить здесь, в Украине", – убежден кандидат в Президенты Украины.

      Также Юрий Деревянко представил во время Съезда Стратегию победы в войне, которая предусматривает:

      1. Сильная экономика.

      2. Боеспособная армия: "Не менее 5% ВВП нужно направлять на профессиональную армию по стандартам НАТО. Также мы должны иметь резервную армию, чтобы мужчины 18-55 лет, которые ежегодно проходят двухнедельный семинар, в случае необходимости были готовы стать на защиту своей земли вместе с профессиональной армией", – сказал Деревянко.

      3. "Нужно сформировать комплексный план действий по участию международных партнеров, который предусматривает одновременную реализацию полицейской, военной миссий и финансирование восстановления разрушенных украинских территорий под контролем общей гражданской миссии. Через 3-5 лет реализации такого плана – проведение свободных выборов на освобожденных от оккупации территориях", – убежден кандидат в Президенты.

      Особенно Деревянко подчеркнул необходимость обеспечения для украинцев права на защиту своей жизни, себя, своей семьи, имущества с помощью огнестрельного оружие.


      Юрия Деревянко выдвинули кандидатом в президенты

      Деревянко заявляет, что разрушить монополию олигархических кланов возможно с помощью механизма формирования и контроля власти через элементы прямой демократии. "Система выборов должна быть построена по открытым партийным спискам с запретом телевизионной и бордовой политической рекламы, отменой мажоритарки", – заявил Деревянко. Он подчеркнул необходимость принять закон об импичменте президента, который уже давно зарегистрировал в парламенте, а также дать людям право отозвать любого чиновника.

      Деревянко имеет и план восстановления справедливости в судах. "Любой судья автоматически увольняется с должности, если дважды в год ЕСПЧ отменяет его решение.

      Юрий Деревянко и партия "ВОЛЯ" предлагают создать новые возможности для женщин, которые видят себя во власти и на государственных должностях. "50% женщин на всех уровнях власти. И партия ВОЛЯ уже этот принцип исповедует в своей работе", – подчеркнул он.

      Юрий Деревянко убежден, что государство должно быть не "сакральным божеством", а сервисом.

      "Государство-сервис начинается с цифровой государства, когда есть бесплатный высококачественный Интернет в каждом уголке Украины. Человек сможет получить любые сервисы через смартфон или компьютер без очередей, коррупции и унижения со стороны чиновников через свой электронный кабинет", – заявил Деревянко.

      Он также предлагает ввести систему экологического мониторинга. "Безопасная экологическая окружающая среда – это здоровье человека. Защитить экологию – это наш долг перед нашими детьми", – сказал кандидат на пост Президента.

      Кроме того Деревянко отметил, что всегда отстаивал и будет отстаивать гуманное отношение к животным. "Мы защищали – защищаем и будем защищать их от жестокого обращения с ними. Очень часто наши четвероногие друзья являются фактически членами наших семей", – сказал политик.

      "Наша сеть единомышленников становится мощной армией против старой системы и олигархов на этих выборах. Это можно сделать только благодаря ИТ-технологиям. Смартфон – вот наше оружие, вот наша сеть людей, которые способны повлиять на смену власти в стране", – призвал Юрий Деревянко.

      "Выбираемся все вместе, а не каждый отдельно и сам по себе! Выбираем все и вместе! - обратился Деревянко к украинцам.

      Напомним, Юрий Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Михаилом Саакашвили. 19 областных команд "Руха новых сил" Михаила Саакашвили и 90% депутатов местных советов приняли решение о выходе из партии "Рух новых сил "Михаила Саакашвили". Политическая партия "ВОЛЯ" определилась со стратегией победы на выборах, а один из ее лидеров, народный депутат Юрий Деревянко заявил о цели – выйти во второй тур президентских выборов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Деревянко
      Источник: 24 Канал
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