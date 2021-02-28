Исключение политсилы венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" из группы Европейской народной партии в Европарламенте стало реальным: депутаты согласовали новые правила прекращения полномочий целых партий.

Со ссылкой на собственные источники Politico пишет, что эти правила согласовали на закрытом заседании вечером 26 февраля.

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ЕНП согласовала правила исключения из Европарламента целых партий

Присутствовали на закрытом заседании лидер EPP group Манфред Вебер и руководители национальных делегаций (все они являются депутатами Европейского парламента).

EPP group – это Европейская народная партия, основанная в 1976. Она соединяет отдельные национальные христианско-демократические и консервативные партии из разных стран. Это самое больше общеевропейское партийное объединение.

Депутаты согласовали правила, которые позволят группе останавливать деятельность всей партии, а не только того или иного депутата Европарламента. Утвердить правила планируют в среду, 3 марта (нужны две трети голосов на собрании группы).

Теперь партия Орбана под угрозой исключения

После введения новых правил несколько участников закрытого совещания пообщались с журналистами. Так стало известно, что в первую очередь (хотя дата неизвестна) группа намерена голосовать за прекращение членства фракции "Фидес" из 11 депутатов.

Fidesz – это политическая сила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, "Венгерский гражданский союз" (основали ее в 1988).

Отношения "Фидес" с ЕНП уже давно непростые – венгры неоднократно критиковали политику Европейской партии, а в Европейской партии критиковали Венгрию из-за проблем в стране с верховенством закона.

Следствием этого слало отстранения "Фидес" от членства в ЕНП еще в марте 2019. Но венгерские депутаты Европарламента до сих пор официально остаются частью EPP group.