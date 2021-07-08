В Генштабе отметили, что в 2014 году ВСУ потеряли испытательную площадку Государственного научно-испытательного центра "Чауда". Это произошло из-за оккупации Крыма Россией.

Необходимо было создание нового полигона. Там могли бы проводить тренировки в ведении противовоздушной боя подразделения зенитных ракетных войск. К тому же, это позволило бы осуществлять пуски зенитных управляемых ракет и испытать перспективное оружие большой дальности – противокорабельный комплекс "Нептун" или реактивную систему залпового огня "Ольха".

"Ягорлык" предназначен для:

стрельб из всей имеющейся номенклатуры вооружения украинской армии;

испытания перспективного оружия большой дальности поражения;

с рабочих мест полигона может осуществляться управление авиацией;

а также ведение противовоздушной боя современными техническими средствами.

Над созданием полигона "Ягорлык" начали работать еще в 2018 году. Тогда стартовали поиски места, которое бы соответствовало всем требованиям и требованиям ВСУ. Воплощать проект в реальность начали уже в конце 2019 года.

Полигон "Ягорлык» на Херсонщине / Фото Генштаба ВСУ

"Ягорлык" – один из самых современных полигонов Европы

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Радион Тимошенко подчеркнул, что испытательный полигон – это не только территория. Для полноценного функционирования там, в частности:

должны быть развернуты системы связи, наблюдения, охраны, инженерной разведки;

а также нужны сводные помещения для работы и размещения персонала.

По словам Тимошенко, "Ягорлык" уже использовали по назначению, пока длилось его строительство. Впрочем, тогда были определенные ограничения. Теперь же он заработал в полную силу.

По состоянию оснащение это один из самых современных полигонов Европы. Площадь площадки составляет около 3700 гектаров. Работа по совершенствованию инфраструктуры будет продолжаться и дальше,

– сообщил генерал-лейтенант.

И добавил, что существующая система визуального контроля позволяет руководству ВСУ в режиме реального времени наблюдать за испытаниями даже не выходя из рабочего кабинета в Киеве.

Обратите внимание! На полигоне уже работают солнечная электростанция и артезианская скважина. В ближайшее время там пройдут стрельбы артиллерийской системы "Богдана".