Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти будут преследовать российских военных преступников и после окончания войны.

"Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем! Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем как за Айхманом, или как за бен Ладеном", – заявил Данилов.

Читайте также Путин, геноцид, Гаага: что нужно знать о военных преступлениях России против Украины

При этом, по его словам, наказание будет ожидать как тех, кто отдавал указы, так и тех, кто их выполнял.

Адольф Айхман и "операция Гарибальди"

Адольф Айхман – немецкий офицер, отвечавший за так называемое "окончательное решение еврейского вопроса" – политику Третьего Рейха по уничтожению евреев. После окончания Второй мировой войны бежал в Аргентину, где скрывался под именем Рикардо Клемента.

В 1960 году израильская спецслужба Моссад провела спецоперацию по похищению Айхмана из Буэнос-Айреса. Эта операция получила название "Гарибальди".

После похищения Айхмана его доставили в Иерусалим, где судили. Айхман был казнен путем повешения утром 31 мая 1962 года.

Усама бен Ладен и его уничтожение

Усама бен Ладен известен как руководитель террористической организации "Аль-Каида", взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года на территории США.

Он был одним из самых разыскиваемых террористов в мире.