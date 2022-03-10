Бюро экономической безопасности Украины и Офис генпрокурора разоблачили должностных лиц столичного предприятия, которые уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Важно МВФ одобрил экстренную финансовую поддержку Украины на 1,4 миллиарда долларов

На основании судебного решения 38 миллионов перечислили на специальный счет на нужды ВСУ.

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