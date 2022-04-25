Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, почему за сутки – с 9:00 24 апреля до 9:00 25 апреля – в области звучали две воздушные тревоги. По его словам, на Пасху была угроза атаки со стороны России.

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Не игнорируйте воздушную тревогу

Максим Козицкий отметил, что 24 апреля воздушная тревога прозвучала во Львовской области из-за угрозы ракетного удара. Его могли нанести с самолетов, расположенных в акватории Каспийского моря.

25 апреля в области сработало ПВО. В области с утра услышали взрывы. Впоследствии стало известно о пожарах, возникших в двух населенных пунктах Золочевского района.

Заметим, что взрывы 25 апреля произошли также в Винницкой области. Также сообщается об обстрелах 5 железнодорожных станций на Западе Украины, в частности, в Ровненской области.

Поэтому еще раз подчеркиваем, что находиться в укрытии необходимо до конца воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь!

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