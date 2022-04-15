Именно эти мужчины, которые забыли о своей присяге государству Украина, должны нести ответственность, считает глава парламента. Такое заявление Стефанчук сделал в эфире марафона единых новостей, 24 канал передает детали.

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Наказание мужчин призывного возраста, находящихся за границей во время войны

Руслан Стефанчук рассказал, что в парламент поступают законодательные инициативы об ответственности за пребывание за границей во время войны мужчин призывного возраста. Многие из них, по его словам, спорны.

Глава Верховной Рады подчеркнул, что в парламенте пытаются рассматривать только то, что находит компромисс и крайне важно для каждого гражданина Украины.

Поэтому, если нам и пересматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые в этот период, забыв о своей присяге, выехали за пределы Украины,

– заявил Стефанчук.

К слову, глава парламента добавил, что сейчас нужно находить механизмы возвращения таких нардепов и чиновников в Украину.