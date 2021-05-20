Законопроект №2689 поддержали 248 нардепов. В нем прописали особенности уголовной ответственности военных командиров, начальников, других людей, которые фактически действуют как военные командиры, за соответствующие международные преступления.

Читайте также Рада предварительно одобрила законопроект о ВСП и его инспекторах

Что предусматривает законопроект

За публичные призывы к акту агрессии или решению вооруженного конфликта немеждународного характера, за изготовление материалов с призывами к совершению таких действий или за их распространение наказывать заключением до 3 лет.

От 10 до 15 лет или пожизненное "светит" за планирование, подготовку, инициирование или совершение акта агрессии. Из-за серьезности и масштаба это является грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций.

Умышленное убийство человека, который находится под защитой международного гуманитарного права, в связи с международным вооруженным конфликтом или вооруженным конфликтом немеждународного характера тоже будет караться заключением – 10 – 15 лет или пожизненным.

Кроме того, заключение от 7 до 15 лет грозит за другие преступления:

депортация населения, выселение людей из местности, где они законно находились.

вербовка или вовлечение подростка до 15 лет в состав вооруженных сил или других государственных военных формирований или других, кроме государственных.

лишение человека права на справедливое и надлежащее судопроизводство;

надругательство над человеческим достоинством, захват заложников,

изнасилование, сексуальная эксплуатация,

пытки, проведение любых опытов над человеком или применение к нему незаконных методов лечения,

ранение человека.

За умышленный захват или повреждение имущества грозит лишение свободы – от 6 до 12 лет или даже больше. Конечно, это при условии, если действия не вызваны военной необходимостью. Если нарушения имели масштабный характер, они будут караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Заключение от 7 до 12 лет грозит за умышленное причинение удара в связи с вооруженным конфликтом по персоналу, гражданскому объекту, материалах, авто и тому подобное. Если это привело к смерти или ранениям человека, то могут даже приговорить к пожизненному.

Наказывать будут также за незаконное использование во время конфликта отличительной эмблемы или опознавательного знака, установленного международным гуманитарным правом, формы одежды врага или ООН.

Обратите внимание! Законопроект внесли в Раду еще в декабре 2019 года, а в сентябре 2020 нардепы приняли его за основу.