ЗСУ атакує окуповані території Донеччини в районі Гранітного та Старомар'ївки. Тобто від Маріуполя Збройні сили України вже рухаються в бік Донецька.

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Захарова свідомо збрехала

Новина – приголомшила, утім неправдива. Наступ ЗСУ, на жаль, лише примарився речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захаровій. Вона заявила це на своєму терміновому брифінгу з посиланням начебто на спостережну місію ОБСЄ.

Вірити заявам Марії Захарової – це не поважати самого себе. Радше повірю заявам про Україну від "няні Вікі" або ж від "Каті Пушкарьової", аніж хоча б одному слову від офіційної речниці відомства, яке очолює Сергій Лавров.

Нащо тоді Захарова заявляє таке, якщо всім очевидно, що її слова про наступ ЗСУ на Донецьк є повною маячнею? Є 2 припущення.

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Перше – чергова партія кокаїну з Аргентину, яку привозять у Росію дипломатичною поштою, виявилася неякісною. Другий варіант – пані Захарова поринула у власні кошмари про наступ ЗСУ. Також панічні заяви про порушення Україною Мінських угод і наступ зі зброєю НАТО в руках – це лише перший крок до легалізації Росією власного наступу.

Фейк – псевдовиправдання для Путіна

Володимир Путін продовжує нині концентрувати власні війська на українських кордонах. Йому вочевидь потрібен хоча б якийсь привід, щоб мати можливість бодай чимось виправдовуватися перед колективним Заходом за агресію в бік України, розпочавши повномасштабний наступ.

Стоит к прочтению Как Россия готовится к новой войне с Украиной

Заяви від Захарової про наступ ЗСУ не витримують жодної критики, але ж направду Путіну дійсно буде потрібен лише формальний привід для нападу.

Навіть таких фантазій від "накокаїненої російської дипломатки" бункерному діду може бути цілком достатньо.

Україні в цій ситуації залишається все те саме. Зберігати спокій і чистити кулемет.