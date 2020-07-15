Накопительная пенсионная система оказалась невыгодной и обанкротилась во многих странах мира, которые ее ввели.

Об этом рассказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак в эфире телеканала "Украина 24".

"Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира. Вкладывать ресурсы в 40 лет невозможно, потому что каждые 20 лет – глобальный кризис, и обесцениваются, прежде всего, долгосрочные вложения. Кроме того, для контроля нужен серьезный государственный аппарат, и фонды хотят заработать. Обязательная накопительная система – это примерно 7 процентов от всех вкладов людей, это очень дорого", – сказал Ганущак.

По его словам, во всем мире люди переходят на условно-накопительную систему, "которая имеет накопительные и солидарные позитивы".

Солидарные никого не обанкротят, плюс всегда сохраняется соотношение между тем, сколько зарабатывал, и тем, сколько получаешь на пенсии. Мы сейчас копируем худшие системы, которые пытаются на нас отработать, страховщики на нас еще не заработали. В Украине применяют обанкротившиеся системы, от которых все давно отказались,

– заявил Ганущак.

Как сообщалось, Кабинет министров планирует ввести в Украине накопительную пенсионную систему с 2021 года, а также стимулировать развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.