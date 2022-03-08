Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты начали массово расстреливать мирные города.

Уже накрывают Рубежное, обстрелы продолжаются в Попасной, Лисичанске. Сегодня они просто били по Северодонецку, и били просто так, потому что попали во все, что мы раньше отремонтировали,

– отметил Гайдай.

Чиновник добавил, что, к сожалению, есть несколько погибших среди мирных жителей Северодонецка.

К слову, Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал последствия "русского мира" – оккупанты уничтожили местную школу №4. Вместо доски и портретов в стене огромная дыра, а на полу лежат обломки стен и крыши. Детали и фото – читайте в статье.

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