Наличный курс валют 11 января: гривна впервые с начала года начала расти

Курс гривны относительно евро и доллара 11 января на наличном рынке после длительного падения наконец начал расти.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали 11 января по 31,99 гривны (-6 копеек по сравнению с прошлым днем), а продавали – по 32,53 гривны (-13 копеек).

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Доллар тоже подешевел – покупали его в пятницу по 27,97 гривны (на 7 копеек дешевле, чем день назад), а продавали – по 28,25 гривны (-8 копеек).

По курсу валют от НБУ 11 января доллар прибавил в цене 10 копеек и стоил 28,12 грн. Евро подорожал аж на 16 копеек – до отметки 32,21 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всешл американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Что в Украине подорожало и подешевело в декабре: перечень товаров и услуг