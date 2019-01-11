19:56
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Наличный курс валют 11 января: гривна впервые с начала года начала расти

      7 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 11.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 11 января в Украине / stirileprotv.ro

      Курс гривны относительно евро и доллара 11 января на наличном рынке после длительного падения наконец начал расти.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро покупали 11 января по 31,99 гривны (-6 копеек по сравнению с прошлым днем), а продавали – по 32,53 гривны (-13 копеек).

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар тоже подешевел – покупали его в пятницу по 27,97 гривны (на 7 копеек дешевле, чем день назад), а продавали – по 28,25 гривны (-8 копеек).

      По курсу валют от НБУ 11 января доллар прибавил в цене 10 копеек и стоил 28,12 грн. Евро подорожал аж на 16 копеек – до отметки 32,21 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всешл американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Что в Украине подорожало и подешевело в декабре: перечень товаров и услуг

      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Евро Доллар Валюта
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      сегодня , 10:00 Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      556
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Гройсман уволит полицейских, которые перекроют для него дороги
       16 мая 2016 , 18:27
      Матиос: Виталий Кличко - добро, которое должно быть с кулаками
       4 августа 2012 , 19:21 23
      Топ-10 нової генерації юних талантів за версією The Guardian – надія Реала, новий Верон і болгарський вундеркінд
       13 октября 2018 , 14:35
      Экс-игрок Карпат "порвал" украинской песней на посвящении в сборной Украины, а Зинченко феерил под Майкла Джексона (видео)
       13 октября 2018 , 23:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук