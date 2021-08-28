Міністр у своєму інтерв'ю наводив логічні пояснення, чому так сталося. Мовляв, населення в Україні старішає, народжуваність падає, і складається ситуація, що один молодий українець зі своєї зарплати мусить утримувати 2 пенсіонерів. Все логічно.

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Водночас, я зараз 40-річний і мене особисто новина, що пенсія мені не світить, дуже засмутила. Засмучений я не тільки тому, що у свої 40 років мрію про пенсію, адже реально відчуваю потребу у заслуженому відпочинку. До слова, "пенсіонер" англійською буде "retiree", від слова "втомлений", а не "лінивий", як хтось міг подумати, коли я завів розмову про свої пенсійні мрії.

Застаріла система накопичень

Якщо без жартів, то я головою наче розумію, що наша теперішня солідарна система пенсійних накопичень, яка нам залишилася у спадок іще від Радянського Союзу, реально застаріла. Вона не відповідає сучасним демографічним та економічним реаліям, тож немає чому дивуватися, що вона фактично зламана і вже не працює.

Це все я чудово розумію, але поясніть тоді мені, якщо можете, 2 таких моменти. Перший – якщо я розумію, що нинішня пенсійна система непрацездатна, це визнає навіть міністр фінансів і прямим текстом каже, що пенсії мені від держави вже точно не буде, то чому я і далі зі своєї зарплатні маю відраховувати Пенсійному фонду гроші?

Зарплата в конверті

Раніше мені казали, що то мої накопичення – на майбутнє. Тепер мені відверто кажуть, що тих накопичень в майбутньому мені точно вже не віддаватимуть. Я думаю тепер, навіщо мені та "біла" зарплата, з якої майже половину грошей держава забирає податками.

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Чи не вигідніше мені буде піти до роботодавця, сказати: "Бачите, що держава робить, платіть мені зарплату в конверті". Тоді я на руки отримуватимуть більше, зокрема і те, що роботодавець в одні ворота за мене відправляє до Пенсійного фонду. На цю різницю я купуватимуть долари, ховатиму під матрац, щоб у старості їх проїдати…

Все, що я зараз сказав про зарплату в конверті та долари під матрацом – неправильно. Так не має бути, це шлях в нікуди й погано для держави, економіки та суспільства. Втім у мене складається враження, що саме до такого нас і підштовхують. Це був перший момент, який мене обурив.

Пенсії у держчиновників – будуть

Тепер іще один момент – якщо з об'єктивних причин мені не буде пенсії, то хоча би поясність мені тоді, будь ласка, як так сталося, що державна пенсія точно буде в наших держчиновників, суддів та прокурорів. І буде вона їм пречудовою.

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Поясніть мені, чому держчиновників не обходять ці всі моменти із демографічною кризою, із старінням нації та браком коштів у солідарному Пенсійному фонді. Чому їм, на відміну від решти українців, пенсії таки будуть.