То есть, этот документ не о нескольких тысячах миллионеров, которые хотят легализовать свои незаконные доходы, а непосредственно касается миллионов рядовых граждан.

Об этом в своей колонке для издания "НВ" написал экс-глава ГНС ​​Украины Сергей Верланов.

Фактически государство лишает граждан "презумпции невиновности", ведь это она должна устанавливать факты уклонения от налогообложения, а не граждане должны доказывать свою добропорядочность и еще и присягать налоговой, что всю жизнь были вежливыми. По моему мнению, уведомления лиц о том, что из их активов уплачены налоги, должны быть исключительно индивидуальными, а не автоматическими всеобщими,

– считает Сергей Верланов.

Эксперт подчеркнул, что принятый 15 июня законопроект предусматривает только две возможных опции:

не сообщать, чем автоматически признаете, что из всех своих активов уплатили налоги; сообщать, чем фактически признаете, что уклонялись от уплаты налогов и должны будете доплатить. Третьего пути не дано.

"Что уж говорить: случай налоговой амнистии также не предусматривает обязательного представления декларации. В свою очередь, то, что гражданин не имеет права подать обычную декларацию с привязкой к этому закону, создает противоречия и накладывает непропорциональные обязанности", – отметил эксперт. И добавил: "Вместо вывода из тени больших капиталов бизнесменов и олигархов, получим очередные проблемы и риски для рядовых граждан".

Доверие к государству, его институтам и органам власти находится на крайне низком уровне, поэтому есть большая вероятность, что так называемая "амнистия" не будет иметь эффекта наполнения бюджета и оживления экономики, а взамен приведет к увеличению давления государства на украинцев,

– уверен Сергей Верланов.

По его мнению, в результате амнистии значительная часть имущества миллионов граждан (работников и их родственников; тех, кто получал зарплаты в конверте и т. д.) Может оказаться вне закона. И если в документ немедленно не внести правки, сбалансировав права граждан и интересы государства, то в ближайшей перспективе эта ситуация может привести к социальному конфликту.

Напомним, ранее Сергей Верланов проанализировал законопроекты пакета "налоговой амнистии" и сделал вывод, что за ними скрывается общее налоговое декларирование, или так называемая "нулевая" декларация.