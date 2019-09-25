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      Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, – Беленький

      19 Читати новину українською
      Сергей Беленький
      Сергей Беленький / cmd-ua.org

      Налоговые новации будут стоить металлургическим предприятиям 8,5 миллиарда гривен.

      Об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

      "В случае, если будет принят закон 1210 в том виде, в котором он есть сейчас, то по уточненным подсчетам это будет стоить области около 8,5 млрд грн. Такие расходы мы ничем не сможем компенсировать, будем вынуждены сокращать экспорт, производство, рабочие места и инвестиционные программы", – отметил Беленький.

      Кроме того, если чиновники и депутаты не согласятся с замечаниями промышленников и все равно будут настаивать на принятии закона 1210 в первом чтении, внести изменения в следующую редакцию будет фактически невозможно,
      – отметил председатель Федерации металлургов.

      Читайте также: Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна, – PWC

      По его словам, найти взаимопонимание с авторами законопроекта 1210 о повышении рентных платежей на добычу железной руды с 8 до 10% и увеличение налоговой нагрузки на продукты переработки на заседаниях рабочей группы пока не удается. Несмотря на это рассмотреть дополнения в Налоговый кодекс парламентарии должны уже на следующей неделе.

       

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      Теги: Налоговый кодекс Бизнес
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