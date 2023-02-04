Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

В рамках Проекта "Голос гражданского общества в формировании и реализации плана обновления Украины" Александр Слобожан представил позицию Ассоциации городов Украины относительно необходимых шагов для успешного будущего восстановления общин и Украины.

"Градостроение – это прямое полномочие и право общин. В проекте №5655 муниципалитеты лишают возможности обеспечивать безопасность в градостроительстве, участвовать в развитии и восстановлении общин, забирают у граждан процедуры влияния на контроль застройки. Поэтому этот законопроект не имеет права на реализацию", – заявил Александр Слобожан.

Он отметил, что после наложения вето на закон о реформе градостроительства следует завершить разработку Градостроительного кодекса.

"После вето на 5655 необходимо всем обществом завершить разработку Градостроительного кодекса Украины, который будет базироваться на международном кодексе и создаст такие условия регулирования, как в экономически развитых странах с сильной демократией. Мы должны в кодексе дать возможность общинам и их жителям влиять на свое будущее", – подчеркнул Слобожан.

Также, по его словам, необходимо вернуть финансовое участие застройщиков в развитии инфраструктуры и обеспечить баланс влияния на градостроительные процессы государственных органов власти и местных властей для создания безопасных и комфортных условий жизни каждого из граждан.

Как известно, законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" с 19 декабря находится на подписи у Президента. Петиция о ветировании законопроекта №5655 набрала 25 000 голосов через несколько часов после ее создания, а в общей сложности ее подписали более 42 000 украинцев. Кроме того, обращение к Президенту о применении права вето к 5655 подписали десятки общественных организаций и представителей ведущих СМИ. На необходимости доработки "градостроительной реформы" настаивали НАПК, Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины, Ассоциация городов Украины и другие.