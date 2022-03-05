Один из оккупантов рассказал о таком случае. Российский солдат пытался уйти в сторону границы, так командир роты избил его и забросил назад в машину – заставлял идти дальше.
Важно Мы убиваем мирный народ, – русский солдат в плену кается, что верил своим командирам
Нам говорили, если кто попытается уйти, нас или свои же расстреляют или просто больше назад не вернемся,
– признались россияне.
В плену к россиянам хорошо относятся
Солдаты отмечают, что в Украине к ним хорошо относятся.
"Я бы хотел попросить всех россиян, если меня слышат, сделать все возможное, чтобы эта война закончилась", - сказал пленный.
Он добавил, что эта война не нужна ни Украине, ни России. Она нужна только Путину.
Смотрите видео с русскими пленными:
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