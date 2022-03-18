Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Игорь Козий. По его словам, подобную тактику уже чаще стали обсуждать.

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Военный эксперт: Тылы сегодня – это основное

По мнению Козия, эта тактика крайне необходима. Мол, для того, чтобы удержать хотя бы такие города, как Мариуполь и многие другие.

Нам надо переходить на новую тактику, о которой уже, слава богу, начали говорить. Это уничтожение врага с тыла,

- подчеркнул он.

Речь идет о том, чтобы уничтожать врага из вне. Это значительно легче и проще, когда захватчиков бьют не только из города, но и снаружи, стреляя с тыла, считает военный эксперт. "Уничтожая тылы", – добавил он, отметив, что "тылы сегодня – это основное".

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