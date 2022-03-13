Соответствующее видео было обнародовано в телеграме "Слуга Народа". Это случилось 13 марта – на 18-й день, которую Россия начала против Украины.

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Херсонцы выкрикивали, чтобы оккупанты убирались прочь

Нам нужно сеять! Убирайтесь прочь,

– призывали орков херсонцы.

В посте под видео призывали, что оккупантам пора идти по направлению русского военного корабля. На видео слышны крики: "Одна единственная соборная Украина".

Херсонцы призвали оккупантов убираться прочь: видео