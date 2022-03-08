Прежде всего Верещук подчеркнула, что Украине нужно закрыть небо. К сожалению, у российской армии преимущество в воздухе, информирует 24 канал.

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Верещук о главной потребности Украины

Украинские парни и девушки, которые сейчас с оружием в руках помогают Украине выжить как государству и остаться в статусе политической нации на карте мира, делают все и даже больше, чем они могут. Однако есть технические параметры.

Российская армия количественно превосходит. Количество самолетов, количество авиаударов и количество бомб сброшенных на нашу землю – они просто не оставят нам шанса, если мировое сообщество не поможет закрыть небо,

– подчеркнула Верещук.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий добавила, что военные понимают сложность операции по закрытию неба. Она заметила, что это было всего несколько раз в истории современных войн. Верещук также сказала, что даже частично закрытое небо означает признание, что стороной конфликта являются либо США, либо НАТО, либо другие страны, принявшие такое решение.

Однако есть важный момент. Украина стремится получить от международных партнеров противовоздушную оборону (ПВО), истребительную авиацию.

Наши асы! Наши специалисты, которые, как вы видели, сбивают в одиночку по 20 и 30 самолетов, сделают невозможное. Они спасут небо над странами НАТО и над странами цивилизованного мира,

– подчеркнула Верещук.

Но в итоге либо не могут, либо не хотят закрыть небо над Украиной. Аналогичная ситуация с передачей авиации.