Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Гуманитарный коридор очень необходим по нескольким причинам.

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По словам Федорова, в первую очередь те люди, которые хотят уехать из Мелитополя или вернуться в город, должны иметь возможность это безопасно.

Также в Мелитополь необходимо доставить продукты, медикаменты и топливо, чтобы город мог функционировать, но этого нет. Когда появится – пока неясно.

Сколько мы ни обращались к военным, к разным военным, нам отказано в проложении гуманитарного коридора,

– подчеркнул мэр города.

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