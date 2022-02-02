Первым в списке подписавших обращение является российский политический общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев. В авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале, он объяснил, чего они хотят этим добиться.

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Кому адресовано обращение на самом деле

По словам Пономарева, никакой реакции от руководства России они не ожидали. Он отметил, что фактически обращались к российскому обществу.

Мы говорим им, что от нас зависит будущее страны. Нас много. Нам стыдно, что российские власти так себя ведут. Мы должны это остановить, чтобы такое больше не повторялось,

– заявил Пономарев.

По мнению общественного деятеля, такие обращения не могут не влиять на Кремль. Он не уверен, подействовало ли оно уже, однако точно знает, что большинство россиян разделяют их точку зрения.

Бороться с властью доступными способами

Пономарев напомнил, что советский народ жил с лозунгом "Только бы не было войны". В то же время россияне продолжают им руководствоваться и сейчас, поскольку слишком многие пострадали от Второй мировой.

Это тот редкий случай, когда оппозиция сознательно опирается на поддержку населения и уверена, что у них она есть,

– подчеркнул общественник.

Пономарев отметил, что организовать такое противостояние власти непросто, поскольку в ее арсенале все средства массовой информации. Однако, несмотря на это, он заявил, что они будут создавать и продвигать "движение за мир" против так называемой "партии войны" в сети.

Пономарев рассказал о цели обращения: смотрите видео

Что известно о заявлении-обращении к руководству России