Павел Кириленко заявил, что враг четко понимал, что на железнодорожном вокзале Краматорска было большое скопление людей, которые готовились к эвакуации из области, и обстрелял вокзал исключительно для того, чтобы местные жители не могли выехать с территории области.

Важно В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей

По словам главы Донецкой области, несмотря на попытки оккупантов отрезать пути эвакуации, администрация будет искать другие пути для спасения людей.

Реализация всех эвакуационных мероприятий будет изменена. С руководителями близлежащих городов мы будем это определенным образом согласовывать,

– сказал Кириленко.

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