У него растерзана правая нога. Полиция рассказала, как все происходило.

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Мужчина сам доплыл до берега

Мужчина плавал возле пляжа в округе Сан-Матео. В полиции сообщили, что в этот момент его укусила большая белая акула в правую ногу.

К счастью, мужчина смог самостоятельно доплыть до берега, где получил первую медицинскую помощь от санитаров, позже его отвезли в местный травмпункт.

Начальник пожарного батальона округа Сан-Матео Брайан Хэм рассказал, что пострадавший потерял примерно 0,5 литра крови. Он требовал, чтобы ему дали жгут, чтобы кровотечение остановилось.



Место, где акула напала на мужчину / Фото Cal Fire



Мужчине сразу оказали медицинскую помощь / Фото Cal Fire

Как его доставили в больницу

Мужчину хотели как можно быстрее доставить в больницу, используя вертолет. Однако этого не могли сделать из-за погодных условий. Его отвезли на машине скорой помощи в общую больницу Сан-Франциско.

К счастью, пострадавший получил травмы, не угрожающие жизни. Его выпустили из больницы в субботу вечером.

Пляж после нападения акулы временно закрыли. Сейчас там ведут расследование.

Справка. В 2020 году в США зафиксировали 33 неспровоцированных нападения акул на людей. Известно, что три из них были смертельными. Почти половина нападений произошла во Флориде. Летальные исходы были в Калифорнии, на Гавайях и в штате Мэн.