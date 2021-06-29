У него растерзана правая нога. Полиция рассказала, как все происходило.
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Мужчина сам доплыл до берега
Мужчина плавал возле пляжа в округе Сан-Матео. В полиции сообщили, что в этот момент его укусила большая белая акула в правую ногу.
К счастью, мужчина смог самостоятельно доплыть до берега, где получил первую медицинскую помощь от санитаров, позже его отвезли в местный травмпункт.
Начальник пожарного батальона округа Сан-Матео Брайан Хэм рассказал, что пострадавший потерял примерно 0,5 литра крови. Он требовал, чтобы ему дали жгут, чтобы кровотечение остановилось.
Место, где акула напала на мужчину / Фото Cal Fire
Мужчине сразу оказали медицинскую помощь / Фото Cal Fire
Как его доставили в больницу
Мужчину хотели как можно быстрее доставить в больницу, используя вертолет. Однако этого не могли сделать из-за погодных условий. Его отвезли на машине скорой помощи в общую больницу Сан-Франциско.
К счастью, пострадавший получил травмы, не угрожающие жизни. Его выпустили из больницы в субботу вечером.
Пляж после нападения акулы временно закрыли. Сейчас там ведут расследование.